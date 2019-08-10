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Мурманская область. Арктика10.08.19 17:00

ЖКХ и медицина – предсказуемо самые проблемные сферы жизни Терского района

Терский район – особая территория со своими специфическими проблемами. Так, например, удалённость поселений от крупных городов порождает массу трудностей, одна из которых – долгие сроки прибытия скорой помощи к больным. Помощь, по сути, перестаёт быть скорой, а главное – теряется драгоценный «золотой час», в течение которого можно спасти людей с инфарктами и инсультами.

Жители беломорского побережья задали врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису на встрече в Умбе несколько десятков вопросов.

Андрей Чибис сообщил умбянам, что проблема ему знакома и уже стоит на повестке дня.

«В южной части области стандарт «золотого часа» не выдерживается вообще. А по федеральному стандарту должна быть одна бригада скорой помощи на 10 тысяч человек, удалённость никак не учитывается. Этот вопрос я не просто поставлю – я уже поставил на федеральном уровне. Однако вопрос «скорых» нужно решать быстро. В течение ближайших недель мы добавим ещё 10 новых машин. Но кто на этих машинах будет ездить? У нас катастрофическая нехватка медицинских работников. Тем не менее, мы постараемся как можно быстрее эту проблему решить», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис поручил немедленно предоставить Умбе вторую бригаду скорой помощи. В целом же проблема нехватки неотложных бригад будет вынесена на обсуждение областного правительства в ближайшее время.

Множество жалоб жителей Умбы вызывают старые ветхие деревянные дома, в которых людям приходится жить с протекающими кровлями. Единственная в посёлке управляющая компания работает с нареканиями, в частности, не хочет обслуживать одноквартирные дома. Не хватает в Умбе спортивных площадок и другой инфраструктуры городского благоустройства, уличных фонарей. Огромные трудности испытывает местное сельхозпредприятие – совхоз «Умбский».

Старая часть посёлка – деревня Умба, расположенная на другом берегу реки, имеет свой особый «букет» проблем. Там нет даже магазина, и в то же время деревня представляет большой интерес для рыбаков, которые в период хода горбуши паркуют машины прямо на дороге и оставляют после себя горы мусора. Андрей Чибис отметил, что в таком прекрасном месте, где необходимо развивать туризм, безусловно, надо навести порядок. Первой мерой может стать работа отдельного наряда ДПС в деревне в рыбацкий сезон.

Все остальные вопросы также взяты «на карандаш». По итогам встречи будет сформирован перечень поручений с конкретными сроками исполнения, результаты работы по которым будут тщательно проверены.

«Умба имеет два главных направления развития. Первое – рыбный промысел и всё, что с этим связано. Рыбакам мы обязательно поможем. А второй вектор – туризм. Развитие туризма тянет за собой развитие всего остального, жизнь начинает кипеть. Умба этого заслуживает. И на это я сделаю ставку», – подчеркнул глава региона.

 

 

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