ЖКХ испытывает острый дефицит профессиональных кадров - «Управдом»

14 сентября в Мурманске состоялось расширенное заседание регионального Общественного совета партийного проекта «Управдом».

В начале заседания участники обсудили промежуточные итоги реализации проекта на территории Мурманской области. Председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Управдом» Кирилл Чудинов рассказал, что в регионе партпроект реализуется по нескольким направлениям, в том числе это разнообразные мониторинги; участие в федеральных акциях, таких, например, как День открытых дверей УК и День соседей; проведение приемов граждан по жилищно-коммунальной тематике в общественной приемной; помощь в проведении общих собраний собственников; семинары по ЖКХ-тематике.

Чудинов также отметил, что «Управдом» в регионе реализуется в тесном взаимодействии с партийными проектами «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя».

Второй вопрос повестки стал логическим продолжением первого: председатель регионального Общественного совета рассказал об опыте работы по такому направлению реализации проекта, как оказание содействия в создании советов многоквартирных домов, особо остановившись на проблемах, с которыми сталкиваются общественники при проведении подобных мероприятий. Обсуждение темы вызвало жаркую дискуссию. Однако в конечном итоге все сошлись во мнении, что главная преграда при создании советов - низкая активность граждан. А преодолеть ее можно за счет повышения информированности граждан, широкого распространения позитивного опыта деятельности успешных советов МКД.

Участники заседания также обсудили тему подготовки профессиональных кадров для системы ЖКХ на базе средних профессиональных учебных заведений Мурманской области. Начальник научно - инновационного отдела «Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота», кандидат философских наук Владимир Рыбкин рассказал о том, что на базе колледжа планируется открытие специальности «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».

Представители управляющих компаний, принявшие участие в заседании, отметили, что ЖКХ испытывает острый дефицит профессиональных кадров. В то же время было подчеркнуто, что необходимо также популяризировать и саму профессию работника жилищно-коммунальной сферы.