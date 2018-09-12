Жулики чувствуют себя в России комфортно – Андрей Белоусов

Белоусов рассказал, почему в России жулики чувствуют себя комфортно. Система контрольно-надзорной деятельности в России сейчас такова, что жулики чувствуют себя при ней комфортно, а контрольные органы так зарегулированы, что боятся поднять голову и проверяют тех, кто работает «в белую», заявил помощник президента Андрей Белоусов в ходе Восточного экономического форума.

Обсуждая условия ведения бизнеса в регионах, Белоусов назвал приоритетные направления, по которым надо наладить работу, в том числе остановился на проверках бизнеса.

«Контрольно-надзорная деятельность. Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно. То есть у нас получается так, что мы создали такую систему контрольно-надзорной деятельности, когда люди, которые занимаются незаконным предпринимательством, по которому, вообще-то говоря, есть уголовная статья, чувствуют себя комфортнее, с ними ничего нельзя сделать, а легальный предприниматель всё больше и больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов», - заявил Белоусов.

«Им же надо кого-то контролировать. Кого? Естественно, того, кто работает «в белую» и нормально себя чувствует. Значит, что-то не так в Датском королевстве. Мы, с моей точки зрения, очень зарегулировали контрольно-надзорные органы, они боятся голову уже поднять», — сказал помощник президента, пишут РИАН.

«Из этого вытекает, что нам надо будет здесь менять всё-таки приоритеты. И в первую очередь нужно будет сделать акцент на прозрачность. Мы же ввели специальное правило - ответственность контрольных органов за невнесение данных в реестр прокуратуры, но таких внесений очень мало. Проверки идут, но никто не знает даже об этом - ни губернатор, ни прокуратура, хотя за это введена админответственность», - заметил А. Белоусов.

«Второе - у нас много народу сейчас наказывается за нерезультативность проверок? Пришёл проверяющий, походил, собрал деньги и ушёл - ничего не выявил, потому что ему заплатили. И что? И ничего! Низкая результативность проверок - это вторая составляющая, на которую нам нужно обратить внимание», - добавил он.

По его словам, этими двумя проблемами в ближайшее время «надо предметно заняться».