Журналист ИА «BarentsObserver» собирается через Верховный суд узнать, почему ему запретили въезд в России

Московский городской суд вынес решение по делу Томаса Нильсена против ФСБ России. Как сообщил адвокат норвежского журналиста, представитель «Команды 29» Иван Павлов, защита будет оспаривать решение Мосгорсуда в Верховном суде РФ.

«Мы понятия не имеем, что это за «стоп-листы», из-за которых в Россию не пустили Томаса Нильсена. Мы пытаемся разобраться, но нам ничего не показывают. Пытаемся установить причину, которая препятствует, по мнению ФСБ, визиту Томаса в Россию. Они ссылаются на интересы национальной безопасности, мы говорим: «Ну, хорошо, пусть скажут, что конкретно послужило поводом так считать? Какие фактические данные послужили поводом считать, что Томас Нильсен является угрозой национальной безопасности?». Решение, по которому Томас признан этой угрозой, — засекречено. Несмотря на то, что наш юрист дал подписку о неразглашении гостайны, ему это решение так и не показали», - рассказал Павлов изданию «7х7».

По словам адвоката, подобные случаи уже встречались в российских судах. Павлов считает, что проблему с доступом к «стоп-листам» можно решить в Конституционном суде.

В среду Мурманский областной суд также оставил в силе решение Печенгского суда, который 6 сентября отклонил иск Нильсена о признании незаконными действий Погрануправления ФСБ России по Республике Карелия, в зону ответственности которого входят сухопутные границы Мурманской области, сообщает sud51.

Ранее журналист норвежского издания «BarentsObserver» и его защита обращались в три различных суда, чтобы оспорить пятилетний запрет на въезд в Россию и ознакомиться в документами об этом решении.