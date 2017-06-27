Журналист Юрий Банько удостоен серебряной медали и диплома за победу в номинации «Служу Отечеству»

Наш постоянный автор, свободный журналист, начальник организационного отдела Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Юрий Банько по итогам Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России» удостоен серебряной медали и диплома за победу в номинации «Служу Отечеству».

Награждение победителей конкурса состоится 21 июля в городе-герое Туле в Тульском государственном музее Оружия после проведения круглого стола по теме «Патриотизм в современных российских СМИ».