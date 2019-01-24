Журналистам показали новую платёжку за ТКО

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора провёл пресс-конференцию, посвященную переходу Мурманской области с 1 января на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Во встрече также приняли участие министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский, руководитель Государственной жилищной инспекции Алена Кузнецова, директор Мурманского филиала АО «Управление отходами» Андрей Петров, директор филиала «Колатомэнергосбыт» Алексей Горчаков.

Заместитель главы региона проинформировал, что Министерство природных ресурсов РФ отметило наш регион в числе лучших, а по Северо-Западу Мурманская область лучше всех справилась с переходом на новую систему. По мнению Евгения Никоры, это закономерный результат длительной подготовки, начатой еще в декабре 2017 года с выбором регионального оператора, одновременно являющегося концессионером.

«В новогодние и праздничные дни мы очень серьёзно занимались мониторингом ситуации, работало несколько «горячих линий». Многие говорили, что в первые дни нового года было чище, чем в аналогичный период прошлого года», – сказал Евгений Никора.

Заместитель губернатора также подчеркнул, что одним из главных преимуществ новой системы обращения с ТКО является закрытие и последующая ликвидация старых свалок. Так, одна из крупнейших за полярным кругом свалка в Дровяном закрыта с 1 января. Евгений Никора сообщил о начатой подготовительной работе по участию в конкурсе на федеральные ассигнования на рекультивацию этой свалки.

Также в ходе пресс-конференции ещё раз была подтверждена готовность субсидировать за счёт областного бюджета часть расходов по обращению с ТКО многодетным семьям. Как сообщил министр социального развития Сергей Мякишев, после оплаты суммы, указанной в квитанции, 30% будет возвращаться многодетной семье в ежемесячной коммунальной выплате, на эти цели в региональном бюджете заложено семь миллионов рублей.