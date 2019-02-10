Журналистика в транзитарном периоде, или Чудо свершилось!

В бурном потоке сообщений, проносящихся ежесекундно в современных средствах коммуникации, большинству обывателей трудно понять, какое из них несёт полезную составляющую для повседневной их жизни и на ближайшее будущее. Большая часть «новостей» - это грязный информационный поток, который только отвлекает людей от насущных проблем, уводит их виртуальную реальность, обманывает их в сопричастности к происходящим событиям.

Журналистика в транзитарном периоде

На этой неделе кривое зеркало СМИ заметил даже пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Заказных материалов в СМИ сейчас не меньше, чем пропаганды, и это коррупция в средствах массовой информации, дал нелестную оценку пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что пропаганда бывает разной, поскольку, например, пропаганда курения - это плохо, а пропаганда спорта - хорошо. Также, по словам Пескова, главное - выдерживать баланс, поскольку СМИ может лишиться читателей из-за перебора с пропагандой. «В последние годы СМИ стали подвержены заказным материалам. Сейчас заказных материалов не меньше, чем пропаганды. Это другая тема. Я бы её отнес скорее к категории коррупции в СМИ. Никто об этом не говорит, но СМИ также подвержены коррупции, журналисты берут деньги за материалы. Это плохо, но об этом СМИ не пишут», - сказал он 6 февраля на форуме «Медиадень». Правда он здесь не уточнил, а почему пишущая, снимающая и говорящая братия «берут деньги за материалы». А в этом-то и дело, так как журналисты только так и могут зарабатывать на жизнь в нынешних условиях!

«Журналистика бывает разная..., - уточняет Дмитрий Песков. - В любом случае общее - это информировать людей, играть роль той самой четвёртой власти. Общество не может быть здоровым без здоровой журналистики».

Думаю, что и здесь «гуру журналистики» ошибся, так как сегодня журналистика, в первую очередь, развлекает, а во вторую очередь, журналистика манипулирует общественным мнением, даже тогда, когда представители наших СМИ пытаются «информировать людей», так как подают информацию по указке хозяев многочисленных редакций. Я уж не говорю, что современные СМИ уже перестали быть четвёртой властью. Если брать за основу социальные сети, то четвёртая власть погрузилась и растворилась там почти полностью. Постепенно соцсети затягивают в свою зыбкую трясину сиюминутных сообщений и мнений представителей и других ветвей власти.

Пресс-секретарь Президента России добавил, что, по его мнению, в настоящий момент журналистика находится «в транзитарном периоде» (процесс приспособления к новым условиям жизни; переходный период; состояние новорожденных. – Авт.). «Иногда у журналистики времена ренессанса, иногда она в сложном периоде. Сейчас - в транзитарном периоде. Журналистика меняется, меняется информация, мне кажется, не в лучшую сторону. Куда она приведёт, я не знаю, это удел специалистов - прогнозировать», - заключил он.

Здесь я могу согласиться с пресс-секретарём Президента России, перенеся транзитарный период и на политическую, и на экономическую, и другие сферы российской действительности. В России, да и во всём мире в настоящее время переходный период, а чем он закончится, по-моему не знает даже глава РФ Владимир Путин.

Губернатор общается с анонимным телеграм-каналом

О низком уровне современной журналистики можно судить и по интервью губернатора Мурманской области Марины Ковтун, которая неожиданно, а скорее всего, продуманно, стала первым действующим главой субъкта Федерации, давшим интервью анонимному телеграм-каналу. Глава нашего региона рассказала «Протопроедру» об идее продажи лекарств на почте, предстоящих губернаторских выборах, прокомментировала расширение полномочий Минвостокразвития и слухи о скорой её отставке. Сразу же отмечу, что ничего нового я из этого диалога не почерпнул: всё это уже было обговорено и не по одному разу в региональных СМИ. Интерес только в том, что на наше информационное поле вдруг выходит анонимный телерам-канал! Чувствуете, как наша власть открыта для всех, что даже не боится анонимных телеграм-каналов.

В пресс-службе правительства региона объяснили, что письмо от администраторов канала пришло на электронную почту Марины Ковтун. Губернатор подробно ответила на все вопросы, а кормящийся из бюджета коллектив редакции областной газеты «Мурманский вестник», услужливо опубликовал полный текст интервью.

Можно предположить, что из-за отсутствия ярких событий в регионе, из-за отсутствия информационных поводов привлекающих журналистов к своей персоне, Марине Васильевне пришлось рассказать анонимам о том, что мы уже давно знаем: её никто не отстраняет от должности, она собирается участвовать в выборах 2019 года…

В этой связи хочу только привести примечательную статистику, которую приводит Дмитрий Ланко, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ: хотя губернаторский корпус страны почти на четверть представлен «молодыми управленцами», реальных улучшений регионам эта «новая кровь» не принесла. Если опираться на официальную экономическую статистику, в половине регионов с «юными управленцами» просто ничего не меняется, ещё в пяти субъектах РФ, где «молодой управленец» успел себя проявить, все показатели ухудшились, в оставшихся - ухудшились настолько, что назначенца пришлось сменить (часто на проверенного «аппаратчика»), а реально улучшается экономика под началом молодого (впрочём, уже не нового) политика в единственном и очень необычном регионе РФ - в Чечне. Так что связывать надежды на лучшее с приходом молодых или подающих надежды по итогам собеседований и тестов «слуг народа» - весьма опрометчиво.

Росстат колдует и ликует

На этой неделе Федеральная служба государственной статистики сообщала, что за 2018 год рост ВВП РФ составил 2,3%, это оказалось выше прогнозов МЭР и Банка России.

Показатель Росстата по ВВП России стал рекордным с 2012 года, когда экономика страны выросла на 3,7%. Статистическое ведомство сообщило, что при расчётах опиралось на предварительную оценку основных макроэкономических показателей, а также на статистические данные о результатах деятельности организаций за год. Использовались и данные об исполнении консолидированного бюджета страны, оценка платежного баланса и индексы внешней торговли, и другая информация.

В документе говорится, что в 2018 году по отношению с 2017 годом во всех отраслях (исключение составил только сектор «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство») отмечен рост индекса физического объёма добавленной стоимости. Наибольшее влияние на рост индекса физического объема ВВП оказали отрасли «Добыча полезных ископаемых», «Торговля оптовая и розничная», «Транспортировка и хранение» и «Строительство».

Отмечается, что на рост ВПП значительно повлиял опережающий рост экспорта (106,3%) над импортом (103,8%).

В ведомстве добавили, что структура использования ВВП РФ в 2018 году определялась благоприятной внешней конъюнктурой экспорта. Это привело к увеличению доли чистого экспорта товаров и услуг в структуре ВВП относительно 2017 года на 4,6 процентных пункта.

Новые выкладки статистического ведомства могут радовать только правительство страны, многочисленную рать чиновников, которые рассчитывают на миллионные премии за «ударный труд», а граждане итоги 2018 года подвели уже за новогодним столом, снизив показатели своих расходов на праздничный стол и подарки.

Например, аналитик ГК «Финнам» Алексей Коренев считает, что всё дело в «статистической эквилибристике», которой активно занялся Росстат после смены руководства. «Слабые показатели роста объёмов строительства за прошлый год, который ещё месяц назад оценивался самим статистическим ведомством в 0,5%, внезапно выросли более, чем в 10 раз – до 5,3%. И это после глубокой стагнации, которой предшествовал обвал в 2014-2016-м годах, а ведь данный показатель крайне инертен», - указал он.

«Чудо» произошло за счёт того, что если ранее объёмы строительства считались по фактически освоенным средствам и объёмам введения в строй новых объектов, то теперь туда были внесены долгосрочные инвестиции «НОВАТЭКА» в возведение и оборудование комплекса «Ямал-СПГ». За счёт такого «хитрого» перераспределения средств создана искусственно завышенная база, от которой придётся отталкиваться в следующем году. Ведь вряд ли удастся второй раз включить в динамику роста объёмов строительства эти инвестиции, рассуждает эксперт.

Таким образом, далее нас ждёт или пропорциональный «провал» в экономических показателях, или придётся аналогичным образом засчитывать авансом иные инвестиции в других сегментах национальной экономики, фактически продолжая жонглировать цифрами, добавил он.

Эксперты сходятся во мнении, что в 2019 году негативный тренд возобладает. Один из факторов в пользу негативных тенденций – слабый потребительский спрос на фоне стагнации реальных доходов и скачка инфляции, связанной с налоговыми новациями и индексацией тарифов. По данным за первые четыре недели января текущего года цены уже выросли на 1%, тогда как официальный прогноз правительства на этот год – 4,3%.

А тот факт, что в нашем царстве-государстве ситуация более пессимистическая, чем оптимистическая по Росстату, можно судить по высказыванию министра экономического развития РФ Максима Орешкина, которое он сделал в кулуарах премии «Немалый бизнес», что только улучшение качества жизни россиян приведёт к повышению доверия населения к правительству. «(Повысить доверие общества к правительству возможно. - ТАСС) ровно так же, как предпринимательство вернуло доверие к себе - через свою работу... Так же и правительство должно работать на благо общества и всё, что мы делаем должно вести к улучшению качества жизни людей», - сказалМаксим Орешкин, отвечая на вопрос, как повысить доверие общества к правительству. «Только в этом случае доверие будет расти и увеличиваться», - добавил он.

Меньше народу…

А в это время, как сообщает ТАСС, 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет желают уехать за границу. Когда из России люди уезжают, Росстат считает уехавших. А статистика западных стран считает приехавших. За 2016 год из России уехало в Германию 4694, а в Германию въехало из России 24983. Из России в США - 1404, в США из России - 9297. Испания: 338 - 6231. Австрия: 143 - 2699. Финляндия: 578 - 2540. Разница не на проценты, а в разы. Таких ошибок не бывает. Такая разница в цифрах просто убивает! Кто врёт?

«Довольные, естественно, не уезжают, - пишет Алексей Меринов в «МК». - Уезжают недовольные. Они что ли климатом недовольны? Русским языком? Русской литературой? Приходится думать, что они недовольны политикой властей. А раз так, пусть уезжают: баба с возу, кобыле легче. Если уедут все недовольные, то Росгвардию можно распустить. Оставить один полк (для парада) и всех генералов с маршалами (для банкетов). ОМОН распустить; они (с их привычкой бить дубинками по голове) тут будут ни к чему, пусть вербуются в ЧВК.

Уезжают трезвые; алкоголики нигде не нужны. А это значит, что отъезд трезвых повышает процент алкоголиков в родной стране».

Не внушает оптимизма и демографическая ситуация в Мурманской области. По сведениям Росстата, на 1 января 2019 года в Мурманской области проживали 748,1 тысячи человек, что на 5,5 тысячи человек меньше по сравнению с данными на 1 января 2018 года. Основной причиной сокращения численности населения региона остаётся миграционная убыль.

Настораживает и настроение российской молодёжи. 40% выпускников колледжей и техникумов страны, как показывают исследования специалистов РАНХиГС, считают профессию предпринимателя наиболее перспективной. На втором месте оказалась специальность юриста (30%), тройку замыкает работа в сфере государственного и муниципального управления (26%). Можно только сожалеть о том, что с такими целями молодого поколения страны, экономического прорыва, который уже много лет нам обещает сделать Владимир Путин, мы точно не совершим.

Мурманская область беременна мега-проектами

На этой неделе состоялось заседание Мурманской областной Думы. Депутаты рассмотрели свыше 20 вопросов. Но главный вопрос – это деньги!» Процедуру трёх чтений прошёл проект закона, вносящий изменения в областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Разработка законопроекта связана с необходимостью приведения расходов областного бюджета в соответствие с законом о федеральном бюджете и с уточненными параметрами межбюджетных трансфертов, распределенными Мурманской области.

Увеличены расходы областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям в целях стабильного прохождения очередного отопительного сезона и обеспечения населения коммунальными услугами. Кроме того, уточняются объёмы на предоставление социальной поддержки, проведение текущих и капитальных ремонтов, приобретение оборудования.

Бюджетные назначения на здравоохранение увеличены на 1,6 миллиарда рублей, или на 37,1%. Средства будут направлены на обновление медицинского оборудования, ремонт учреждений здравоохранения.

Доходы областного бюджета на текущий год увеличены на 4, 5 миллиарда рублей, или на 7,4%, расходы - на 9,3 миллиарда рублей, или на 15,5%, утвержденных законом показателей.

Но даже эти дополнительные миллиарды и миллионы не смогли удовлетворить некоторых депутатов, поэтому они предложили правительству области при подготовке очередного уточнения бюджета предусмотреть выделение дополнительных ассигнований на финансовое обеспечение деятельности медицинских учреждений Мурманской области с целью укрепления материально-технической базы и для обеспечения оказания высокотехнологической медицинской помощи.

Также предложено предусмотреть дополнительные средства на индексацию мер социальной поддержки, представить в областную Думу предложения (расчёты) по увеличению размера индексации заработной платы работников бюджетной сферы.

«Мы не видим, что правительство слушает рекомендации депутатов, не видим, что учитываются их мнения по изменению бюджета. Я уже не говорю про нас, про оппозицию. Там «Единую Россию» уже не слышат», - заявил журналистам Максим Белов, глава малочисленной фракции ЛДПР.

Ему вторит Геннадий Степахно, трибун от фракции КПРФ: «Я обеспокоен тем, что наша область находится в числе 75 депрессивных регионов, хотя при своих ресурсах могла бы быть регионом-донором. …Мурманская область сегодня беременна мега-проектами. Но пока ни один из них бюджету ничего не даёт».

А вот Александр Макаревич, который в единственном числе представляет партию «Справедливая Россия» в региональном парламенте, с удовлетворением отметил, что в предложенном проекте закона заполярному здравоохранению выделяется дополнительно 1,7 миллиарда рублей. При этом депутат подчеркнул, что это латание дыр, поскольку общий дефицит расходов в отрасли составляет около 6 миллиардов. «Это результат длительного недофинансирования нашего здравоохранения и все сегодняшние решения должны были быть приняты ещё в декабре прошлого года», – заявил Александр Макаревич.

По ему мнению, позитивные изменения в бюджетной политике региона плотно увязаны с предстоящими в этом году губернаторскими выборами. «Зримо просматривается предвыборный подход. Скорее всего, в процесс вступит действующий губернатор, если ей дадут на это «добро». С тем, декабрьским, бюджетом, любому кандидату от власти в народ идти было бесполезно», – считает Александр Макаревич.

Что ж, поживём – увидим.