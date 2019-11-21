Журналистская работа мурманчанки Екатерины Новиковой отмечена специальной наградой всероссийского конкурса «В фокусе – детство»

Подведены итоги X конкурса журналистских работ «В фокусе – детство», направленного на укрепление в обществе ценностей семьи, ответственного родительства, привлечение внимания к проблемам детского неблагополучия.

Всего в этом году на конкурс поступило 445 печатных и интернет-публикаций, радио и ТВ-работ из 75 субъектов Российской Федерации. Министерством труда и социального развития Мурманской области – организатором регионального этапа конкурса – было рассмотрено 12 заявок, четыре победителя были одобрены для участия в федеральном этапе.

Победителями юбилейного всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» стали 28 журналистов из 24 регионов. В число победителей, отмеченных специальной наградой оргкомитета, вошла мурманчанка Екатерина Новикова с радиосюжетом «Лыжи мечты Крошки По».

Торжественная церемония награждения состоится 29 ноября в Центральном доме журналиста в Москве.

Организаторы конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Союз журналистов России. Партнерами конкурса выступают Региональная общественная организация «Детское творческое объединение «ЮНПРЕСС» и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.