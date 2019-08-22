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Мурманская область. Арктика22.08.19 11:32

Журналисты из Швеции оценили уровень открытости Кольской АЭС

Семь журналистов и фрилансеров, представляющих международную организацию «Баренц Пресс Интернешнл», приехали на Кольскую атомную станцию в рамках ознакомительного визита по энергетическим предприятиям Мурманской области.

Главной целью поездки было знакомство с работой заполярной атомной станции, узнать о значении Кольской АЭС для энергосистемы региона, наладить деловые и личные контакты с местным журналистским сообществом. Гости посетили машинный зал, уникальный комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов, помещение одного из блочных щитов управления и реакторный цех.

Уровень безопасности журналисты смогли оценить на собственном опыте, ведь для них не было никаких исключений в плане строжайшего соблюдения всех правил и норм: чёткий и понятный инструктаж, белая спецодежда и обувь как у сотрудников АЭС, каски с застегнутым подбородным ремнем, дозиметрический контроль.

«Мы поражены уровнем открытости и гостеприимства на Кольской АЭС.  Не ожидали, что  нам покажут весь технологический цикл выработки электроэнергии на атомной станции и так подробно ответят на все интересующие нас вопросы», - отметил председатель правления «Баренц Пресс Швеция» Тим Андерссон. - Мурманская область не только наш ближайший сосед, но и уникальный с точки зрения энергетических ресурсов регион. Нам было интересно посмотреть, как работает атомная станция, особенно с учетом того, что это безуглеродная энергетика, то есть вырабатывающая электроэнергию без сжигания органического топлива и выбросов парниковых газов», - продолжил он.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, по мнению заместителя директора Кольской АЭС Игоря Кутузова, такие визиты не только повышают профессиональный кругозор журналистов, работающих с темой атомной энергетики, но и служат укреплению доверия, позволяют делать выводы, основанные на личных впечатлениях и достоверной информации.

 

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