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Мурманская область. Арктика17.10.18 08:05

Журналисты первыми оценят новую постановку Мурманского областного драматического театра

18 октября состоится пресс-показ спектакля «Месяц в деревне». Перед показом журналисты смогут пообщаться с создателями спектакля. В этот же день в 16.30 состоится брифинг. На вопросы ответит режиссер-постановщик спектакля, Станислав Васильев, директор театра Татьяна Вешнякова, а также артисты, задействованные в спектакле.

Спектакль поставлен режиссёром Станиславом Васильевым к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.

В доме Ислаевых появляется новое лицо - Алексей Николаевич Беляев, учитель десятилетнего сына. И с этого момента отлаженная, привычная жизнь семьи и многочисленных домочадцев рушится. Здесь теперь правит только любовь. Наталья Петровна, хозяйка, Верочка, ее воспитанница, влюбляются в молодого учителя. Ракитин, друг дома, давно верный рыцарь Натальи Петровны. «На пороге любви» и другие персонажи действия.

Наталья Петровна мечется… Это сильное неожиданное чувство пугает ее, заставляет мучиться, страдать. В своей любви она безрассудна и эгоистична.

И в этой атмосфере страстей, отчаяния, ревности звучат интонации надежды, ожидания. Это вера Ислаева в возвращение любви жены, благородство, порядочность и преданность Ракитина. И как итог слова Натальи Петровны: «…все вы - прекрасные люди…».

«Месяц в деревне» И. С. Тургенева - о любви, дружбе, чести, совести и долге. Вечная и очень современная история.

В спектакле заняты: заслуженный артист России С. Гронский; артисты- Н. Волкова, А. Воронин, О. Заяц, А. Кинк, Ю. Луговых, Л. Мальцев, Н. Молчанова, В. Равданович, Г. Серегина, Е. Головина, О. Трум, А. Худяков, К. Ширина, О. Шпеко, А. Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

 

 

 

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