Журналисты первыми увидят новый спектакль Мурманского областного драматического театра

13 июня в 11.00 на главной сцене Мурманского областного драматического театра состоится пресс-показ спектакля «Поминальная молитва» по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник».

Действие происходит в начале XX века в украинской деревне Анатовка, где жизнь простая и мирная, где все герои связаны тяготением друг к другу, человеческими нравственными отношениями. В этот единый круг и лад всего живого вмешиваются события из большого мира, из-за чего трудно сохранить идиллию Анатовки. Молочник Тевье, мечтающий выдать дочерей замуж, сталкивается с драмой человеческого сердца и законами социума, испытаниями судьбы, которую приходится тащить, как телегу, самому. Но какие бы невзгоды не выпадали на долю человека, он способен вынести всё.

После спектакля артисты смогут пообщаться о работе над постановкой с режиссером – Станиславом Васильевым, и артистами, занятыми в спектакле. 14, 15 и 21 июня состоятся премьерные показы.