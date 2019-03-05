Зима не торопится покидать Мурманскую область

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер.

Завтра, 7 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём на севере области сильный, поземок. Температура воздуха ночью -14-19º, при прояснениях -24-29º, днём -8-13º. Гололедица.