Зима не торопится покидать Мурманскую область

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 марта погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от -3 до +2°.

20 марта циклон переместится на юго-восток Баренцева моря и наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег, ночью ожидается морозная погода, а днём температура воздуха от -3 до +2°.

Завтра, 20 марта, будет облачная погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20°, днём от -3 до +2°. Гололедица.