Зима не за горами – прошла проверка подготовки к отопительному сезону в Ковдорском районе

Заместитель губернатора Мурманской области в соответствии с графиком работы межведомственной комиссии по вопросам подготовки к отопительному периоду 2017/2018 года, утверждённым постановлением регионального правительства, в составе комиссии провёл проверку подготовки к отопительному периоду 2017/2018 года в муниципальном образовании Ковдорский район.

В ходе заседания были заслушаны доклады представителей администрации Ковдорского района и эксплуатирующих организаций о текущем состоянии хода подготовки, о проведении запланированных работ по подготовке котельных к отопительному периоду, о готовности жилищного фонда.

Заместитель губернатора, курирующий реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Мурманской области, осмотрел в Ковдоре участок, параллельный пешеходной зоне между домами по ул. Ленина № 15/2 и 17/2. Мероприятия по благоустройству участка включены в муниципальную программу на 2017 год, планируется выполнить укладку тротуарной плитки, установку скамеек и урн, замену светильников наружного освещения, озеленение. Контракт на выполнение работ находится в стадии заключения, его стоимость – 1,4 млн рублей. Срок окончания работ – середина октября.