Зима пришла - работы по укладке асфальта в этом году на территории города Мурманска больше проводиться не будут

Соответствующее решение принято по итогам вчерашнего совещания у губернатора Мурманской области. В частности, речь шла о приостановке работ по устройству тротуаров на участке по улице Саши Ковалева - от дома № 20 до улицы Инженерной.

Подрядчику ООО «СеверПрофСервис» указано, что неблагоприятные погодные условия не позволяют выполнять работы, связанные с применением горячих асфальтобетонных смесей.

Невыполнение работ по асфальтированию тротуаров до наступления неблагоприятных погодных условий подрядчик объяснил большой загруженностью асфальтобетонных заводов в конце «строительного» сезона, а также задержкой поставки бортового камня, необходимого для устройства тротуаров. Учитывая нарушение подрядчиком сроков окончания работ, к нему будут применены штрафные санкции.

Подрядчиком будут продолжены работы, выполнение которых возможно при отрицательных температурах, например, установка дорожных знаков и ограждений.

Асфальтирование тротуаров продолжится в 2020 году.

Работы, пояснил подрядчик, выполнялись в соответствии с методическими рекомендациям «Росавтодора». Для контроля качества дорожных работ в обязательном порядке на объекте будут проведены испытания образцов покрытия.