Зима пришла - региональный штаб по наведению порядка в ЖКХ усилит контроль за уборкой улиц и дворов от снега

Региональный штаб по наведению порядка в ЖКХ усилит контроль за уборкой проезжих частей, дворовых территорий и кровель от снега и наледи в муниципалитетах. Заседания штаба для выявления и оперативного устранения проблемных зон должны проходить раз в три дня.

В минувшие выходные глава субъекта лично проверил качество уборки дорог и внутридомовых проездов от снега в Мончегорске и Оленегорске. Губернатор отметил, что в целом ситуация заметно улучшилась, но обратил внимание на важность своевременного устранения наледи и сосулек, образовавшихся на крышах многоквартирных домов. Он подчеркнул, что контроль за работой управляющих компаний – прямая обязанность органов местного самоуправления, и рекомендовал руководителям муниципальных образований реагировать на жалобы жителей, поступающие в том числе в социальных сетях, и регулярно проводить внеплановые выездные рейды.

Внеплановые объезды по городам будут продолжены.