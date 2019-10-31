Зима пришла, на дорогах выставили знаки «60 км/час»

«Мурманскавтодор» информирует водителей о том, что на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, которые содержатся под уплотнённым снежным покровом, появились знаки ограничения скорости «60 км/час», что вызвало негодование и непонимание отдельных автолюбителей от такого, на их взгляд, излишества и необоснованного расходования средств регионального Дорожного фонда.

Таково требование ГОСТ Р 50597-2017, согласно которому допускается зимнее содержание автомобильных дорог с интенсивностью движения до 1500 автомобилей в сутки под уплотненным снежным покровом (УСП). При этом ГОСТ обязывает к ограничению максимальной скорости до 60 км/час с помощью дорожных знаков 3.24, также рекомендуется устанавливать знаки 1.15 «Скользкая дорога» на дорогах с УСП.