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Мурманская область. Арктика09.11.18 15:24

Зима проверит действенность «дорожного» стандарта

В России начали действовать новые, более жёсткие правила для дорожных и коммунальных служб: недавно принятый «дорожный» стандарт теперь обязателен к применению. Ужесточены правила зимней уборки, даны более чёткие понятия повреждений, сокращены сроки, выделяемые на ремонт. Надзорные органы и ГИБДД уже наказывают дорожников за несоблюдение правил, последние успели пожаловаться на недостаток финансирования.

ГОСТ Р 50597–2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» вступил в силу ещё с 1 сентября, но носил рекомендательный характер. Теперь документ перешёл в статус обязательного, согласно распоряжению правительства РФ №2334-р. Стандарт, разработанный по заказу Минтранса, пришел на смену устаревшему ГОСТу 1993 года.

Общие правила уборки улиц

На асфальте не должно быть разлива бензина, масла, мазута, россыпи грунта площадью более 1 кв. м: они должны быть удалены в срок от одного до трёх дней. Посторонние предметы должны быть удалены с проезжей части дорог и улиц, тротуаров, с пешеходных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов в течение трёх часов с момента обнаружения. Покрытие тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов не должны иметь загрязнений (мусор, грязь) и отдельных разрушений площадью более 0,2 кв. м. Загрязнения должны быть удалены в течение трёх суток, отдельные разрушения — в течение семи суток.

Зимняя уборка улиц

Рыхлый или талый снег с проезжей части должен быть убран в течение 3–12 часов (в зависимости от категории дороги). Зимняя скользкость должна быть устранена с проезжей части в течение 4–12 часов (в зависимости от категории дороги). Зимняя скользкость на тротуарах и пешеходных дорожках должна быть устранена за 12–24 часов (в зависимости от интенсивности движения пешеходов).

Средства организации движения

Неработающий сигнал светофора должен быть починен в течение суток. Отказ в работе табло вызывного пешеходного перехода — в течение трёх суток. Неработающие светильники над проезжей частью должны быть заменены в течение 1–5 дней (в зависимости от категории дороги). Лицевая поверхность дорожного знака не должна иметь загрязнений и снега-льда, в течение суток с момента обнаружения указатель должен быть очищен.

Горожане и автомобилисты, выявив нарушение по новому ГОСТу, могут направлять жалобы в Госавтоинспекцию и прокуратуру. ГИБДД может проверять дороги на соответствие новых стандартов и самостоятельно, в рамках дорнадзора. За несоответствие требованиям ГОСТа дорожника и коммунальщика могут наказать по ст. 12.34 КоАП (штраф до 500 тысяч рублей), за невыполнение предписания инспектора устранить нарушение — по ст. 19.5 КоАП (штраф до 300 тысяч рублей).

Как пишет «Коммерсант», регионы по-разному отреагировали на новые требования. В мэрии Москвы уже заявили, что в городе давно действуют более жёсткие, московские стандарты уборки: новый ГОСТ не станет для них проблемой. В некоторых регионах, наоборот, жаловались на чрезмерно строгие нормы — на их выполнение может не хватить средств.

Контрольные органы уже начали применять новый стандарт.

Интересно, что один из пунктов стандарта станет обязательным только 1 июля 2019 года: в нём сказано, что на обочинах не должно быть рекламных конструкций. Компании, специализирующиеся на «наружке», сумели добиться переноса введения этой нормы, поскольку это угрожает их бизнесу.

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