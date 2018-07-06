Зима проверит, или Во флотской столице активно ведётся подготовка к новому отопительному сезону

В 274 многоквартирных домах из 387 состоящих в жилфонде ЗАТО г.Североморск уже проведены работы по опрессовке и промывке системы центрального отопления. Аналогичные мероприятия проводятся и на социально-значимых объектах.

- Проведено порядка 90% из всего объёма запланированных работ. К отопительному сезону все работы будут завершены, - рассказал генеральный директор ООО «СЖКХ», Олег Курбатов. - Плата за воду, которая спускается при промывке сетей центрального отопления, не включается в квитанции жильцов за содержание и ремонт.

По данным, поступающим от ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, работы ведутся в соответствии с графиками.

4 июля в рамках проведения еженедельного городского рейда врио главы ЗАТО г.Североморска Эдуард Миронов осмотрел введенные в эксплуатацию новые лифты в многоквартирных жилых домах на улицах Гвардейская и Адмирала Сизова.

В рамках капитального ремонта по программе ускоренной замены лифтов, рассчитанной до 2020 года, в текущем году в 15 многоквартирных домах Североморска запланировано замена 34 лифтов. В настоящее время приняты работы по замене лифтового оборудования в 8 домах. Новые лифты повышенной грузоподъемности, соответствуют современным стандартам, а также оснащены энергосберегающим оборудованием.