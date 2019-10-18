Зима тропит, власть подгоняет

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проконтролировал ход ремонта улицы Саши Ковалева на участке от дома № 20 до улицы Инженерной. Работы на данном объекте развернулись в прошлом году, когда строители уложили выравнивающий слой из асфальтобетона. По сути, речь идет о строительстве новой дороги с тротуарами и освещением.

– Сезон дорожных ремонтов в городе подошёл к концу, поэтому работы на данном участке должны быть ускорены, – сказал глава города представителям подрядной организации.

Андрей Сысоев потребовал привлечь больше рабочей силы для скорейшего завершения строительства не в ущерб качеству.

В этом году на дороге был уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, началось строительство тротуаров. Также здесь появится наружное освещение.

– Это большой микрорайон, рядом спортивные школы, поэтому, конечно, он нуждается в современной проезжей части. Но не будем забывать и о безопасности пешеходов – после завершения строительства здесь установят знаки ограничения скорости движения, – отметил Андрей Сысоев.