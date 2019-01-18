«Зимние узоры» очаруют мурманчан

20 января в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс по спортивным бальным танцам «Зимние узоры».

Исполнительское мастерство, музыкальность, артистизм - такими критериями оценивается мастерство участников областного конкурса «Зимние узоры». Пары и солисты из городов: Мурманск, Полярный, Североморск, Заполярный и Мончегорск будут соревноваться в европейской и латиноамериканской программе, а самые маленькие участники представят на суд жюри и зрителей детские танцы.

Бальные танцы – самый красивый вид спорта, в котором сочетаются искусство, музыкальность, утонченность и физическая сила танцоров. Убедиться в этом может любой желающий на традиционном конкурсе по спортивным бальным танцам «Зимние узоры».