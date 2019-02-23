Зимний фестиваль ГТО определил самых лучших

В очередной раз в Мурманске на базе Легкоатлетического манежа и спорткомплекса «Долина Уюта» состоялся областной зимний фестиваль ВФСК ГТО среди всех возрастных категорий населения. Участники фестиваля соревновались по таким направлениям, как бег на 30 и 60 м , сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места с толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, бег и передвижение на лыжах.

Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачёте.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в командном зачёте среди участников I-IV ступеней 1 место у команды ЗАТО Видяево, 2 место - у Мончегорска, 3 место - у Мурманска. Среди команд V-VI ступеней 1 место - Мончегорск, 2 - Оленегорск, 3 - Мурманск. Среди команд VII-XI ступеней 1 место - Мончегорск, 2 - ЗАТО Видяево, 3 - Мурманск.