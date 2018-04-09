Зимний сезон завершается, победители станут известны в конце апреля

В воскресенье прошёл заключительный день соревнований в рамках конкурса «Лыжня зовёт». С конца декабря в нём приняли участие тысячи любителей активного отдыха. Победители станут известны в конце апреля на торжественной церемонии.

– Лыжный спорт любим мурманчанами всех возрастов. На трассе можно встретить и опытных спортсменов и совсем юных ребятишек, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Антон Набатов.

В этом году «Лыжня зовет» прошла уже в 47-й раз. Как и прежде, контрольные точки располагались в районе пунктов КП-2 (спорткомплекс «Снежинка») и КП-4 (Семёновское озеро, домик моржей). Стоит отметить, что по многочисленным просьбам горожан трасса была увеличена до пяти километров.