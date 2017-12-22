Зимняя погода радует жителей Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-24 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -6-11° при прояснениях в отдельных районах понижение до -16-22°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21° в течение суток. Гололедица.