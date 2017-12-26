«Зимняя сказка» и «Природа глазами детей» - состоялось торжественное открытие областных выставок-конкурсов

В Мурманской областной научной библиотеке состоялось торжественное открытие областных выставок-конкурсов «Зимняя сказка» и «Природа глазами детей».

На выставках представлено свыше 150 экспонатов, выполненных в технике фитодизайна, коллажей из засушенного растительного материала, лесной скульптуры, валяния, декупажа и других техниках, работы из вторичного сырья.

На открытии выставок присутствовали дети – авторы работ, педагоги и родители. С приветственными словами выступили: председатель жюри, художник Татьяна Шорохова, члены оргкомитета: методист городского информационно-методического центра работников образования Светлана Попова и специалист областной научной библиотеки Ольга Плюснина. Итоги конкурса подвела сопредседатель Мурманской областной общественной организации «Природа и творчество» Людмила Кривошеева. Участникам были вручены дипломы и памятные призы.

Выставки, организованные совместно с Мурманской областной общественной организацией «Природа и творчество» и завершающие цикл мероприятий, посвященных Году экологии, будут работать до конца января 2018 года.