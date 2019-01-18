Зимняя сказка продолжается

20 января в центральном холле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки будет проходить акция «Зимние праздники России».

Закончились каникулы, уже отпраздновали Новый год и Рождество, однако русские зимние праздники на этом не заканчиваются. Есть ещё множество дат, которые берут начало еще со стародавних времён. Многие из них остались только лишь на слуху и не отмечаются как раньше. Но забывать их нельзя, так как они связаны с традициями предков. Акция будет посвящена именно этим праздникам.

Посетители послушают беседу о том, как предки отмечали начало зимы, как праздновали Екатерину-Санницу, кому посвящён праздник Никола Зимний. Все желающие смогут принять участие в подвижных и интеллектуальных фольклорных играх. Совместное создание арт-объекта «Рисунки на морозных стёклах» поможет детям и взрослым проявить творчество и фантазию. Им будет предложено при помощи карандашей и фломастеров, а также аппликаций создать на бумаге сказочные зимние узоры.

Все участники мероприятия получат сладкие угощения.