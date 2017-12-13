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Мурманская область. Арктика13.12.17 16:11

Зимняя сказка создаётся в Мурманске

В Мурманске продолжается подготовка к Новому году. На центральной городской площади уже засияла разноцветными огнями новая елка, в парках и скверах, вдоль оживленных магистралей появляются световые украшения, яркие фигуры и мерцающие консоли.

Во всех округах города идет установка ледяных горок и скульптур. Зимние горки – традиционный атрибут новогодних праздников – уже успели полюбиться мурманчанам. В этом году помимо 10 деревянных горок, будут установлены три ледяные.

Ледяные фигуры по традиции разместятся в самых оживленных местах отдыха мурманчан: на территории лодочной станции на Семеновском озере, на площадке у дома № 101 по Кольскому проспекту, а также у главной городской елки. В настоящий момент скульпторы вырезают заготовки для фигур. Подрядчик закончит работы к 25 декабря.

– Все композиции будут оснащены светодиодными лентами и дополнительно подсвечены разноцветными прожекторами, – рассказала  заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Наталья Павлюк. – Для безопасности и сохранности объекты будут находиться под круглосуточной охраной.

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