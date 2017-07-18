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Мурманская область. Арктика18.07.17 16:40

Зимой и летом управляющие компании Мурманска за дворовыми территориями не следят

Сегодня депутаты городского Совета совместно со специалистами управления Первомайского округа Мурманска провели рейд по проверке работы управляющих организаций.  Во дворе дома № 26 по улице Фадеев Ручей проверяющих встретила заваленная мусором контейнерная площадка и заросли густой травы.

– Этот район – один из старейших в Мурманске, – отметила заместитель председателя Совета депутатов Тамара Прямикова. – Красивейший вид на залив портят необорудованная должным образом мусорная площадка и нескошенная крапива. Это наиболее частые нарушения в летний период.

Жителям города необходимо знать, что поддерживать порядок во дворах и подъездах – прямая обязанность управляющих организаций, и все жильцы дома вправе требовать от них добросовестного отношения к работе.

Управляющая организация, обслуживающая эти дома, будет оштрафована. Всего же с начала 2017 года в адрес руководителей УК Первомайского округа назначено штрафов на сумму более двух миллионов рублей.

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VERoniKA
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