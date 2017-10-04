Злодея, укравшего у подростка мобильный телефон, полицейские задержали в течение двух суток

В дежурную часть полиции областного центра обратилась мать 14-летнего подростка, у которого был похищен мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским, что её сын находился в салоне маршрутного такси. Когда транспортное средство подъехало к остановке общественного транспорта, неизвестный выхватил у подростка из рук мобильный телефон, выбежал из салона и скрылся.

Потерпевший смог описать внешность злоумышленника. Приметы подозреваемого были переданы всем патрульным нарядам, на его розыск были ориентированы дежурные экипажи полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 28-летний мужчина без определенного места жительства, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он признался в содеянном и пояснил, что похищенный мобильный телефон успел продать. В ходе обыска у него была изъята флешкарта от мобильного телефона потерпевшего.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.