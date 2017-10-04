Злостного неплательщика алиментов приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства

Наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства получил по приговору суда житель Оленегорска, который признан винновым в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.157 УК РФ, а также ст.315 УК РФ, а именно в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержанием несовершеннолетнего ребёнка, если это деяние совершено неоднократно, а также в злостном неисполнении служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

Судом установлено, что С. на основании решения мирового суда от 12.05.2012 был обязан к уплате алиментов на содержание своего сына в размере ¼ всех видов заработка ежемесячно. На основании указанного решения суда Отделом судебных приставов было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Несмотря на это, подсудимый, игнорируя решение суда, а также предупреждения судебных приставов, будучи однажды уже привлеченным к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, достоверно зная об имеющейся у него задолженности, будучи трудоспособным, деньги на содержание ребёнка не уплачивал, чем допустил задолженность по алиментам на сумму более 450 тысяч рублей.

Кроме того, судом установлено, что осужденный ещё в 2016 году являлся директором одной из управляющих организаций г.Оленегорска с правом распоряжаться имуществом и финансами предприятия. С целью уплаты алиментов на содержание ребёнка постановлением судебного пристава С. на правах руководителя обязан был удерживать из своей заработной платы и иных доходов как работника предприятия денежные средства, однако решение суда умышленно решил не исполнять, удержания из своей заработной платы не производил, задолженность по алиментам не погашал.

Свою вину в совершении преступлений мужчина признал в полном объёме, раскаялся в содеянном.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил, осужденный имеет право его обжаловать в установленном законом порядке.