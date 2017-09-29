Злоумышленница из Вологодской области облапошила доверчивого жителя Заполярного

В дежурную часть отдела полиции по г.Заполярный с заявлением о мошенничестве обратилась местный житель 1997 года рождения. Он рассказал полицейским, что в Интернете на своей странице в социальной сети, некоторое время назад разместил объявление о выплате вознаграждения за возврат утраченного мобильного телефона.

Потерпевшему позвонила неизвестная женщина и, обещав вернуть мобильный, в разговоре убедила его перевести деньги в сумме 3 тысячи рублей на указанный ею номер счета. После перевода денег связаться со злоумышленницей было уже не возможно. Мужчина понял, что стал жертвой мошенницы, и обратилась за помощью в полицию.

Заявитель, по его словам, знал о подобных видах мошенничества, но не предполагал, что подобная ситуация может произойти именно с ним.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейским удалось установить, что номер, который использовала злоумышленница, зарегистрирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.