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Мурманская область. Арктика14.08.17 14:58

Злоумышленник из Апатитов специализировался на краже компьютерной техники

В отдел полиции с заявлением о краже денежных средств и планшетного компьютера на сумму 8,5 тысячи рублей обратился преподаватель одной из местных школ. По заявлению педагога, хищение его имущества было совершено из рабочего кабинета.

Оперативники, выехав на место происшествия, установили, что кража была совершена путем свободного доступа. Злоумышленник прошёл на территорию учебного заведения с определенной целью и обнаружив ценную вещь, находящуюся без должного присмотра, присвоил её.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали неработающего, ранее судимого за хищение имущества жителя города 1978 года рождения, который позже признался в содеянном.

Полицейскими также выявлена причастность подозреваемого к другим аналогичным эпизодам преступной деятельности. Так, им был похищен компьютер стоимостью более 30 тысяч рублей из научно-исследовательской лаборатории. Злоумышленник смог совершить кражу, подобрав код дверного замка.

Кроме того, северянин из помещения центральной городской библиотеки путем свободного доступа похитил сумку с ноутбуком «Aсус», зарядным устройством и оптическим манипулятором к нему. Ущерб в сумме 35 тысяч рублей был причинен сотруднику библиотеки.

Похищенное было изъято у злоумышленника в ходе обыска. По фактам серии краж возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.158 УК РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Оперативниками устанавливается причастность мужчины к другим фактам имущественных хищений, совершенных на территории города Апатиты.

 

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