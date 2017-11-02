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Мурманская область. Арктика02.11.17 13:03

Злоумышленник, вернувший потерянные телефоны хозяину, похитил у него денежное вознаграждение за доброе дело

В отдел полиции Мурманска за помощью обратился мурманчанин, который  рассказал полицейским, что в ночное время суток находился в питейном заведении, расположенном по улице Маклакова. Спустя некоторое время он обратил внимание на то, что забыл в уборной два мобильных телефона. Вернувшись, он не обнаружил на месте своё имущество.

Заявитель обратился к посетителю заведения, который после него заходил в уборную. На вопрос заявителя мужчина ответил, что утерянное имущество находится у него, и он согласен его вернуть за денежное вознаграждение. Мужчины вышли на улицу, где заявитель сам забрал свое имущество. В ответ на это злоумышленник просунул руку в карман курки заявителя и похитил денежные средства в сумме 6 тысяч 700 рублей, после чего скрылся.

Потерпевший смог описать злоумышленника, также сотрудниками полиции были опрошены работники заведения.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 23-летний мурманчанин, ранее судимый за кражи.

Сотрудники патрульно-постовой службы доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном он признался.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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