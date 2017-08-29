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Мурманская область. Арктика29.08.17 16:55

Значительное влияние на экономику СЗФО окажет развитие Арктической зоны Российской Федерации - Николай Цуканов

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов ответил на вопросы журналиста «Эксперт – Северо-Запад» для подготовки статьи о развитии экономики СЗФО. В частности, он отметил, что значительное влияние на экономику округа окажет развитие Арктической зоны Российской Федерации.

«В границах округа предполагается создать четыре опорных зоны развития: Кольскую, Архангельскую, Ненецкую и Воркутинскую. Их создание должно дать мощный импульс социально-экономическому развитию вышеуказанных регионов. Так, совокупный объем инвестиций в проекты, планируемые к реализации в границах опорных зон, составляет более 1 трлн. рублей», – сказал Николай Цуканов.

В интервью Николай Цуканов отметил, что социально-экономическое развитие округа в целом соответствует процессам и тенденциям, наблюдаемым по всей стране. Так, например, рост индекса промышленного производства в России в первом полугодии 2017 года составил 2%, в Северо-Западном федеральном округе – 1,4%. Развитие обрабатывающих производств и в округе, и в России в целом характеризуется ростом на 1,2%.

Драйвером роста экономики сегодня является сектор обрабатывающих производств: это легкая и пищевая промышленность, химическая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, автотранспортных средств, обработка древесины, целлюлозно-бумажная промышленность. Например, индекс выпуска продукции сельского хозяйства по итогам первого полугодия составил в целом по округу 104,1% (по России – 100,2%). При этом в Псковской области производство возросло на 19,3%, Мурманской и Калининградской областях на 11,9% и 11,8% соответственно. Все это результат реализации курса на импортозамещение как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

В числе других показателей социально-экономического развития региона полномочный представитель отметил прекращение в Северо-Западном федеральном округе – первом среди округов – падения оборота розничной торговли: рост составил 0,6%.

«Темп роста небольшой, но это важный индикатор эффективности как денежно-кредитной политики Центрального банка Российской Федерации и его курса на таргетирование инфляции, так и первоочередных мероприятий, предпринятых органами исполнительной власти регионов округа, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности», – сказал полномочный представитель президента Российской Федерации.

Николай Цуканов также напомнил, что на Северо-Западе России функционирует 14 морских портов из 67 в стране. Согласно имеющемуся плану развития морских портов Балтийского бассейна и Западной Арктики, а также ближних и дальних железнодорожных и автомобильных подходов к ним, к 2020 году их годовой грузооборот увеличится с 281,6 млн тонн до 340,8 млн тонн. В числе перспективных проектов полномочный представитель Президента отметил проект развития порта Мурманск.

 

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