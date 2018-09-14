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Мурманская область. Арктика14.09.18 09:36

Значительных изменений цен на моторное топливо в Мурманской области за прошедшую неделю не произошло

Министерство экономического развития Мурманской области продолжает проведение еженедельного мониторинга цен на топливо на автозаправочных станциях региона на основе сведений Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области и Федеральной службы государственной статистики.

По данным УФАС России по Мурманской области с 3 по 9 сентября текущего года по сравнению с 1 июня снижение оптовых цен зафиксировано у ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» на бензин марки АИ-92 - на 11,8%, АИ-95 - на 7%, у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт»: бензин марки АИ-92 - на 10,8%, АИ-95 - на 8%. При этом розничные цены на бензин всех марок не изменились.

По данным Федеральной службы государственной статистики в августе средняя цена на бензин в регионе составила – 44,26 руб. (по России – 43,27 руб., по СЗФО – 43,81 руб.).

В абсолютных значениях рост цен на бензин автомобильный в среднем по региону по сравнению с декабрем 2017 года составил 3,52 руб. (по России – 4,23 руб., по СЗФО – 4,41 руб.).

По сравнению с июнем текущего года произошло незначительное снижение цен в среднем по Мурманской области на 0,28 руб. (по России – на 0,22 руб., по СЗФО – на 0,05 руб.).

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