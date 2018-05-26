Мурманская область. Арктика26.05.18 07:30
Знак «Остановка запрещена» скоро начнёт действовать на перекрёстке в Мурманске
Администрация города Мурманска информирует участников дорожного движения о внесении изменений в организацию дорожного движения от дома № 13 по улице Академика Книповича при движении от проспекта Ленина в сторону улицы Капитана Буркова – будет установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».
В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» действие устанавливаемых дорожных знаков вступят в силу через 20 дней после официальной публикации.
Просим водителей и пешеходов учесть данную информацию и быть внимательнее на дорогах города.
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Юляша Буракаша из Простоквашино.
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Юрий
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Сергей
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