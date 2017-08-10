Знакомая девушка кандалакшанина украла ювелирные изделия у его мамы

В полицию Кандалакши с заявлением о краже из её квартиры ювелирных изделий стоимостью 70 тысяч рублей обратилась 59-летняя жительница Кандалакши. По её словам, украдены были несколько колец и серьги из золота.

На место происшествия в квартиру по улице Спекова выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшую, а также членов семьи, и выявили круг лиц, имеющих возможность быть причастными к совершению кражи путем свободного доступа. Полицейские установили, что в хищении золотых украшений есть основания подозревать девушку, периодически бывающую в гостях. Она встречалась с сыном хозяйки, знала, где хранятся ценности, имела к ним доступ.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали неработающую, ранее не судимую жительницу п.Нивский 1995 года рождения, которая позже призналась в содеянном. Похищенное было изъято у злоумышленницы в ходе обыска.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.158 УК РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.