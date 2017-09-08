Знакомая из кафе украла у мурманского ловеласа банковскую карту и сняла с неё 25 тысяч рублей

В полицию Мурманска обратился 59-летний мурманчанин с заявлением о краже. Мужчина рассказал полицейским о том, что он вместе со своей новой знакомой распивал спиртные напитки в кафе. Спустя некоторое время они отправились на квартиру потерпевшего, по пути приобретя спиртное в магазине.

После ухода женщины заявителю на мобильный телефон пришло смс-сообщение о списании денежных средств в размере 25 тысяч рублей. Только тогда он обнаружил, что его банковская карта исчезла.

Потерпевший описал малознакомую женщину, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции. Также были изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенные в магазине, где заявитель обналичивал денежные средства и приобретал спиртное.

По факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску спустя несколько дней была задержана и доставлена в отдел полиции 36-летняя неработающая жительница Мурманска. Женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за грабежи и кражи.

Злоумышленница призналась в содеянном, и рассказала, что когда они вместе с заявителем ходили в магазин за покупками, она увидела и запомнила пин-код к карте. Находясь у него в гостях, злоумышленница незаметно забрала карту, с которой впоследствии обналичила денежные средства.

В ходе проверки оперативники установили, что задержанная в конце июле текущего года совершила еще одну кражу. Распивая спиртные напитки в компании малознакомых людей на квартире знакомого, она незаметно похитила 4 тысячи рублей у жительницы областного центра 1985 года рождения. По факту также было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица.

В настоящее время женщина признана подозреваемой по обоим фактам краж. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью проверки причастности злоумышленницы к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.