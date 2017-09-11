Знакомая кандалакшанки во время вечеринки украла планшетный компьютер хозяйки и продала его

В дежурную часть Кандалакши с заявлением о краже планшетного компьютера стоимостью 10 тысяч рублей обратилась 33-летняя местная жительница.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили заявительницу и выяснили, что накануне кражи она распивала спиртные напитки у себя дома с малознакомыми людьми. В процессе вечеринки хозяйка и гости пользовались гаджетом, а на следующий день женщина обнаружила пропажу планшета. Подозрение пало на всех гостей заявительницы. Гости потерпевшей были опрошены, однако никто не признался в краже.

По данному факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 158 УК РФ «Кража».

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение кражи была установлена и нарядом Росгвардии задержана 26-летняя знакомая заявительницы. Сначала злоумышленница стала отрицать факт получения планшета, утверждая, что уходя из гостей, ничего не забирала, однако в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативных мероприятий женщина была изобличена в содеянном. Подозреваемая рассказала, что, в ходе вечеринки она попросила у потерпевшей планшетный компьютер во временное пользование, на что якобы получила согласие. Планшет впоследствии она продала неустановленному лицу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время безработная, ранее не судимая молодая женщина признана подозреваемой в краже, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до 2 лет.