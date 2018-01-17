Знакомая с криминальным прошлым после вечеринки украла у гостеприимного хозяина ноутбук

В дежурную часть областного центра обратился 26-летний мурманчанин, который пояснил, что из его квартиры по улице Бочкова, в которой он проживает, у него пропал ноутбук стоимостью около 16 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что кража произошла путем свободного доступа, и в ней имеются основания подозревать знакомую потерпевшего, которая находилась на момент хищения у него в гостях.

Заявитель рассказал полицейским, что он со знакомой распивал спиртные напитки. Спустя некоторое время после ухода женщины заявитель обнаружил пропажу своего имущества.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску подозреваемая, - 27-летняя ранее судимая жительница областного центра, - была установлена и доставлена в отдел полиции.

Злоумышленница призналась в содеянном. Женщина рассказала сотрудникам полиции о том, что она воспользовалась невнимательностью хозяина квартиры и его состоянием и совершила кражу. Ноутбук она продала, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.