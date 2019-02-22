Знакомимся с Екатериной Кузнецовой, талантливой художницей и нашей землячкой

Сегодня, 22 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Любители вы искусство, так как любим его мы? Очень надеемся, что да. Ведь творчество объединяет людей. И нашим гостем программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» станет талантливая молодая художница Екатерина Кузнецова. Эта мурманчанка совсем скоро представит свою первую персональную выставку картин «Первая. Знакомство. Ёльк». О том, что за произведения можно будет увидеть на экспозиции и как развить в себе талант художника, мы поговорим в прямом эфире.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.