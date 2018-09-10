Знакомые из Кировска поехали на рыбалку, чтобы напиться, подраться, угодить в больницу и попасть под следствие

В отдел полиции Кировска поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации пожилого мужчины с телесными повреждениями в виде тупой травмы органов брюшной полости. Врачи оценили их как тяжкий вред здоровью.

Полицейские, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшего и установили, что телесные повреждения ему причинил знакомый, вместе с которым они поехали на рыбалку в район озера Умбозеро. После распития спиртных напитков между ним и знакомым возник словесный конфликт, переросший в драку. Злоумышленник нанёс потерпевшему множественные удары руками и ногами по телу.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении данного преступления, ранее не судимый 36-летний житель Кировска был установлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, следователем отдела полиции города Кировск МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.