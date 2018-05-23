Знакомые парни украли у невнимательной подруги монитор «LG»

В отдел полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску обратилась с заявлением о краже местная жительница. По словам заявительницы, из её квартиры, расположенной по улице Книповича, был похищен LED-монитор «LG» стоимостью 20 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу и выяснили, что она находилась в гостях у соседа по дому, где они в компании знакомых распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время, вернувшись домой, она обнаружила пропажу своего имущества. Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемых и доставили их в отдел полиции. Ими оказались двое знакомых потерпевшей - 1994 и 1974 годов рождения.

Злоумышленники признались в совершении кражи и рассказали полицейским, что во время распития спиртного увидели, как у потерпевшей выпала из кармана связка ключей. Зная, где проживает знакомая, они, воспользовавшись ключами, проникли в её квартиру и похитили чужое имущество. Похищенный монитор был изъят сотрудниками полиции.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет лишения свободы.