Знакомый пришёл в гости и украл компьютер

В дежурную часть Колы отдела полиции с заявлением о краже, совершенной в его квартире по просп. Защитников Заполярья обратился местный житель 1967 года рождения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Оперативники опросили заявителя и выяснили, что накануне у него в гостях находился знакомый. После его ухода мужчина обнаружил пропажу планшетного компьютера стоимостью 25 тысяч рублей.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали неработающего ранее судимого 21-летнего жителя п.Никель и доставили в отдел полиции. Северянин признался в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.