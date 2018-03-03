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Мурманская область. Арктика03.03.18 09:00

Знакомый пришёл в гости и украл компьютер

В дежурную часть Колы отдела полиции с заявлением о краже, совершенной в его квартире по просп. Защитников Заполярья обратился местный житель 1967 года рождения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Оперативники опросили заявителя и выяснили, что накануне у него в гостях находился знакомый. После его ухода мужчина обнаружил пропажу планшетного компьютера стоимостью 25 тысяч рублей.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали неработающего ранее судимого  21-летнего жителя п.Никель и доставили в отдел полиции. Северянин признался в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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