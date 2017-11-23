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Мурманская область. Арктика23.11.17 17:42

Знакомый продавец украл из торгового павильона 145 тысяч рублей

В дежурную часть с заявлением о хищении денежных средств обратился владелец торгового павильона по продаже автомобильных запчастей, расположенного по улице Прибрежной. Он рассказал полицейским, что после проведенной в павильоне ревизии была выявлена крупная недостача в сумме 145 тысяч рублей. В краже у заявителя имелись основания подозревать знакомого, работающего продавцом в данном павильоне в течение нескольких месяцев.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску был установлен подозреваемый - ранее не судимый 32-летний мурманчанин, - и доставлен в отдел полиции.

Мужчина признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что в течение трёх месяцев он похищал денежные средства из магазина путём свободного доступа. Похищенные деньги он тратил на личные нужды.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи следователем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

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