«Знакомый с детства снежный край!» – встреча с Алексеем Полуботой прошла в Мурманске

В мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой северяне встретились с поэтом, прозаиком и публицистом Алексеем Полуботой. Автор презентовал новый поэтический сборник и документальный фильм «Зайцево. Храм на линии фронта».

О творчестве Алексея ещё в 2013 году знаменитый мурманский поэт Виктор Тимофеев отзывался так: «Сегодня успех нередко имеют циники, вульгаристы. Они возводят в смелость лепку поэтических фигур и пошлости. Но мы признаём смелость чистого, светлого. Алексей Полубота – рыцарь, он открыт в признаниях и восторгах перед красотой. При этом высший образ красоты – природа». Участники литературной встречи убедились в правоте этих слов.

Среди приглашённых гостей были коллеги Алексея по перу – Юрий Гутян, Владимир Сорокажердьев и Илья Виноградов, по достоинству оценившие стихи автора, вошедшие в новый сборник «Вечность», за который он был удостоен Международной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами».

Документальный фильм «Зайцево. Храм на линии фронта» был принят публикой восторженно. Лента повествует о нелегких буднях Свято-Тихоновской церкви, находящейся в поселке Зайцево на окраине Горловки в Донецкой области. Территория постоянно подвергается обстрелам, гибнут мирные жители, разрушаются дома. Но надежда на лучшее сохраняется, в том числе благодаря церковным службам, которые продолжают проводить для прихожан. В храм идут за помощью, поддержкой и утешением.

Авторский поэтический сборник «Вечность», который Алексей презентовал библиотеке, посетители могут прочесть в отделе краеведческой литературы.