Знакомый северянки снял деньги с её банковской карты, воспользовавшись доверчивостью

В дежурную часть отдела полиции по г.Кировску обратилась 45-летняя северянка с заявлением о том, что со счёта её банковской карты похищены деньги в сумме 14 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Женщина рассказала полицейским, что об отсутствии денег на счете своей карты узнала из смс-оповещения. Банк сообщил о совершении операции по списанию средств. Оперативники выяснили, что в хищении денежных средств у потерпевшей имеются основания подозревать нового знакомого, который побывал у неё в гостях по месту жительства.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска, используя полученную от потерпевшей информацию, задержали местного жителя 1982 года рождения. Позже он признался в совершении кражи денег путем свободного доступа. Мужчину отправила за покупками в магазин, дала карту и сообщила пин-код к ней сама потерпевшая.

Деньги злоумышленник успел потратить по своему усмотрению. Как установили полицейские, ранее он уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также хулиганство и ограбление.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.