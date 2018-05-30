Знаменитый певец и йог из Индии выступят на фестивале в Мурманской области

VIII традиционный фестиваль индийской культуры в Мурманской области приглашает северян на встречу с ярким солнечным миром Индии. В этом году он посвящен 80-летию Мурманской области и пройдет 2-4 июня впервые сразу в трёх городах: Мурманске, Кандалакше и Кировске.

Почётным гостем фестиваля станет генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге г-н Дипак Миглани. Фестиваль проводится Центром ведической культуры Мурманска при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области и Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге.

Главный участник фестиваля - уже полюбившийся северянам певец в 13-м поколении из Индии Битту Маллик, который выступит с новой концертной программой. Его дедушка Пандит Видур Маллик был одним из самых ярких музыкантов и вокалистов 20-го столетия, он выступал с такими мировыми исполнителями, как Рави Шанкар. Битту перенял мастерство деда. Он - знаток во многих стилях индийской музыки, с детства гастролирующий по Индии и другим странам. Вместе с ним выступит один из лучших российских исполнителей на индийских ударных инструментах таблах Денис Кучеров (Санкт-Петербург), долгое время обучавшийся музыке в Индии.

Вторым гостем из Индии станет мастер йоги Вивек Тивари. Он проведет для северян бесплатные мастер-классы и выступит на концертах Фестиваля.

Также на фестивале зрителей ждут индийские танцы, театральное представление, шоу йогов, дегустация блюд индийской кухни, фотосессия в сари и многое другое.

Помимо концерта с участием Битту Маллика зрители смогут увидеть и стать участниками одного из крупнейших праздников Индии – Джаганнатха Ратха-ятры, Праздника колесниц, который на родине ежегодно собирает миллион гостей.

2 июня фестиваль откроется в Мурманске. В 16.00 в сквере на ул. Ленинградской начнётся Праздник колесниц, в 18.00 в областной филармонии пройдет концерт с участием Битту Маллика. 3 июня фестиваль переместится в Кандалакшу. Здесь Праздник колесниц и концерт состоятся соответственно в 14.00 и 16.00 в ДК «Металлург».

4 июня в 18.30 концерт фестиваля с участием Битту Маллика пройдёт в Кировске, в городском дворце культуры.