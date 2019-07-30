Знай наших! Анастасия Власова - чемпионка России по лыжероллерам

25-30 июля в посёлке Токсово Ленинградской области проходит Чемпионат России по лыжероллерам. В программе соревнований гонки с раздельным стартом, персьют, спринт, масс-старт и эстафета. В соревнованиях принимает участие спортсменка сборной команды Мурманской области Анастасия Власова.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, 26 июля в гонке преследования (персьют) свободный стиль Анастасия завоевала бронзовую медаль. 29 июля в масс-старте на 15 км свободный стиль Анастасия Власова стала чемпионкой России.