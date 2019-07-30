Мурманская область. Арктика30.07.19 07:30
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71 кг победителем Чемпионата Мира стал мурманчанин Илья Баланов. Илья провёл 5 поединков. В финале победил Олега Гута (Украина) со счётом 29:28.
Знай наших! Илья Баланов - чемпион мира по тайскому боксу
22-28 июля в г. Бангкоке (Таиланд) прошёл Чемпионат Мира по тайскому боксу. Сборная России второй год подряд одержала победу в неофициальном командном зачёте, превзойдя родоначальников это вида спорта.
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в копилке нашей команды 20 наград, в том числе 7 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых.
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Последние комментарии
Николай Б
29.07.19 21:44
Он ряжаный
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Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
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