Знай наших! Илья Баланов - чемпион мира по тайскому боксу

22-28 июля в г. Бангкоке (Таиланд) прошёл Чемпионат Мира по тайскому боксу. Сборная России второй год подряд одержала победу в неофициальном командном зачёте, превзойдя родоначальников это вида спорта.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в копилке нашей команды 20 наград, в том числе 7 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых.